Stiri pe aceeasi tema

- Romania's central bank (BNR) and two other central banks in the region are participating in NEXTFintech, the final of the largest acceleration programme for fintech startups in Romania, according to a press release sent on Monday to AGERPRES. "Central but also private banks from Romania, Georgia…

- BNR si alte doua banci centrale din regiune participa la NEXTFintech, finala celui mai mare program de accelerare pentru startup-uri fintech din Romania, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. "Banci centrale, dar si private din Romania, Georgia si Macedonia de Nord, printre care Banca…

- Echipa de futsal United Galați a reușit o performanța remarcabila: s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor! United Galați va reprezenta Romania in optimile de finala ale Ligii campionilor la futsal, dupa ce a trecut in faza „16-imilor” de Rekord Bielsko-Biala, campioana Poloniei in…

- Prim-ministrul Florin Citu felicita Banca Nationala a Romaniei pentru decizia de a reduce dobanda de politica monetara de la 1,5% la 1,25%, mentionand ca acest lucru confirma scaderea inflatiei pe termen mediu si lung. "Vesti foarte bune pentru toata economia - dobanda de politica monetara…

- Entitatile din Marea Britanie care furnizau in Romania servicii bancare necesita o autorizatie de la Banca Nationala a Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, sau de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE), potrivit unui comunicat al bancii centrale, potrivit…

- Sectorul de exploatare a masei lemnoase din Romania are nevoie de o minima pregatire in vederea acomodarii cu noul SUMAL 2.0 pentru o perioada de pana la doua luni, sustin reprezentantii Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR), informeaza Agerpres.. "Ieri (miercuri, 6 ianuarie 2021 -…

- Bilanț 2020: televiziunile din Romania n-au motive sa se planga pentru ca au suferit financiar de pe urma pandemiei din 2020. Unora le-a mers bine, altora le-a mers chiar foarte bine. Banii publici au fost enorm de mulți. De pilda, Primaria Sector 3 (Negoița a avut mai multa publicitate decat Banca…

- UEFA a comunicat programul grupelor preliminare pentru Cupa Mondiala din Qatar, zona europeana, iar Romania va debuta, la 25 martie, cu Macedonia de Nord, acasa. Iata programul tricolorilor: 25 martie, cu Macedonia de Nord (a); 28 martie, cu Germania (a), 31 martie, cu Armenia (d), 2 septembrie, cu…