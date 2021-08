Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din aur cu tema 200 de ani de la nasterea lui Ion C. Bratianu. Conform unui comunicat de presa al BNR, aversul monedei reda monumentul dedicat lui Ion C. Bratianu, din Bucuresti, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA",…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza miercuri in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Japonia, informeaza Agerpres. Conform unui comunicat al BNR, aversul monedei reda Varful Caraiman din Muntii Bucegi, pe care se afla Crucea comemorativa…

- Incepand cu data de 11 iunie 2021, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din alama pentru colecționare cu tema Campionatul European de Fotbal 2020, arata Mediafax. Valoarea nomibala a monedei este de 50 de bani. Aversul monedei prezinta o compoziție grafica…