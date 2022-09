Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 19 septembrie 2022, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 170 de ani de la inființarea Universitații de Științe Agronomice și Medicina…

- Banca Nationala a Romaniei BNR va lansa, luni, 9 septembrie, in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 170 de ani de la infiintarea Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti.Aversul monedei prezinta cladirea rectoratului Universitatii de Stiinte Agronomice si…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 5 septembrie 2022, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Gheorghe Petrascu.Caracteristicile monedei sunt…

- Jurnalista Emilia Șercan a transmis duminica, 28 august, pe Facebook, ca demersul ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, vine in contextul in care o petiție a Declic pentru demiterea lui Cimpeanu a strans in mai puțin de 48 de ore aproape 24.000 de semnaturi. „Ca sa contracareze la nivel de imagine…

- Pepiniera Pomicola Istrita-Pietroasa, din judetul Buzau, a devenit de doi ani statiune de cercetare-dezvoltare pentru pomicultura. Aici sunt cultivate si testate soiuri de arbori fructiferi exotici. Pentru ca verile sunt tot mai secetoase, iar iernile, mai blande, acum putem spera sa producem la noi…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 125 de ani de la nasterea lui Tudor Vianu. Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei prezinta cladirea Facultatii de Litere a Universitatii Bucuresti, inscriptia in arc de cerc “ROMANIA”, stema…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 18 iulie 2022, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 125 de ani de la nașterea lui Tudor Vianu. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele:…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, in 18 iulie, o moneda din argint cu tema 125 de ani de la nasterea lui Tudor Vianu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…