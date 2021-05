BNR: Inflația scade mai încet decât s-a anticipat, redresarea economică e lentă Rata anuala a inflației a scazut mai puțin decat s-a anticipat , creșterea economica s-a bazat in special doar pe cererea interna, exporturile nu reușesc sa țina pasul cu importurile, redresarea economica se face intr-un ritm mai lent, construcțiile și producția industriala au intrat in zona negativa, iar creditul pentru sectorul privat a reinceput sa creasca. Acestea sunt principalele concluzii ale BNR legate de economia romaneasca de azi. Conform șefilor BNR, incertitudini și riscuri considerabile continua sa decurga din evoluția pandemiei și a masurilor restrictive asociate, dependenta mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

