Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,789 miliarde de euro, in primele opt luni din 2020, in scadere cu 18,45% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 7,099 miliarde euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, miercuri AGERPRES.…

- Datoria externa a Romaniei s-a majorat cu 6,3 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, in timp ce investitiile straine directe sunt de aproape trei ori mai mici, insa criza a adus si o parte buna: deficitul de cont curent s-a mai redus, fata de anul trecut, arata datele publicate miercuri de…

- In perioada ianuarie-iulie 2020p contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4 863 milioane euro, comparativ cu 6 038 milioane euro in perioada ianuarie-iulie 2019; in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat…

- Deficitul contului curent al balanței de plati a scazut la 4,86 miliarde euro in primele șapte luni ale anului, de la 6,04 miliarde euro in perioada ianuarie-iulie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale (BNR). In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanta…

- Deficitul contului curent al balantei de plati a scazut la 4,863 miliarde de euro in primele sapte luni ale anului, de la 6,038 miliarde de euro in perioada ianuarie-iulie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate luni. In structura, balanta bunurilor a consemnat un…

- Investițiile nerezidenților sunt pe minus și datoria externa a Romaniei a crescut. Acestea sunt cele doua vești proaste pe care ni le da astazi Banca Naționala a Romaniei. Vestea buna ar fi ca deficitul de cont curent al țarii s-a diminuat, efect al crizei economice. Investițiile directe ale nerezidenților…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit de 3,497 miliarde de euro, comparativ cu 4,373 miliarde de euro, in aceeasi perioada din 2019, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. Conform bancii centrale, in structura,…

- Deficitul de cont curent a scazut cu aproape un miliard de euro, la 3,497 miliarde euro, in primul semestru Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit de 3,497 miliarde de euro, comparativ cu 4,373 miliarde de euro, in aceeasi perioada din 2019, arata…