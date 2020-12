BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 9,2 miliarde euro în octombrie, la 118,99 miliarde euro ”In perioada ianuarie – octombrie 2020, datoria externa totala a crescut cu 9,208 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 84,771 miliarde euro la 31 octombrie 2020 (71,2% din totalul datoriei externe), in crestere cu 14,1% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 octombrie 2020 nivelul de 34,22 miliarde euro (28,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,5% fata de 31 decembrie 2019”, arata datele BNR. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,754 miliarde euro (comparativ cu 4,673 miliarde euro in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

