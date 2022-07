Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb leu/euro s-a mentinut relativ stabil si in lunile mai si iunie, insa riscurile la adresa acestuia ar putea sa se reamplifice in conditiile unui dezechilibru extern in accentuare si ale incertitudinii asociate consolidarii bugetare, dar si in perspectiva politicilor monetare ale Fed…

- Cursul de schimb valutar leu/dolar a ajuns aproape similar cu cursul leu/euro, asta dupa ce moneda europeana s-a depreciat foarte mult pe pietele externe. Banca Naționala a Romaniei a afisat joi, 14 iulie 2022, un curs valutar de 4,92 lei/dolar si un curs valutar de 4,94 lei/euro.

- Cursul de schimb euro-dolar din 11 iulie a scazut pina la un nivel record din aproape 20 de ani — sub 1,01 euro pentru 1 dolar, minimul constituind 1,0096 euro per dolar, potrivit datelor tranzacțiilor. Ulterior, cursul de schimb s-a ajustat oarecum, pina la nivelul de 1.011 euro pentru 1 dolar. Cursul…

- Un politist din Giurgiu a fost retinut, dupa ce a primit mita de la administratorii/reprezentanții unor depozite de material lemnos. Ofițeri de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa…

- Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, precum si o evolutie, in termeni reali, a PIB, in anul 2022, redusa la 2,3%, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica al CFA Romania.

- Premierul Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre blocarea angajarilor la stat de la 1 iulie, in conditiile in care in ultima perioada au fost scoase la concurs mii de posturi, si a precizat: ”Decizia s-a luat aseara, iar acolo unde procedurile sunt in derulare ele isi…

- Cursul euro la Bursa de la Moscova a coborat luni sub 59 de ruble pentru prima data din iunie 2015, potrivit datelor de tranzacționare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Operatorul aerian Blue Air a transportat 236.000 de pasageri in cursul lunii aprilie a acestui an, in crestere cu 180% fata de perioada anului trecut, arata datele publicate, vineri, de companie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…