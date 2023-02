Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca vede inflatia in jos. Guvernatorul nu da insa asigurari ca rata dobanzii de politica monetara nju va creste in viitor. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din 9 februarie 2023, a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. „Noi avem prognoza pe care o avem si vedem inflatia in jos. Si nu am zis niciodata ca nu mai facem nimic cu dobanda, depinde. Nu m-ati intrebat, dar va spun eu. Depinde ce se va intampla. Nu am iesit sa spunem ca…