BNR a menținut dobânda de referință la 7% pe an „BNR monitorizeaza atent evoluțiile mediului intern și internațional și va continua sa utilizeze instrumentele de care dispune in vederea indeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu”, se arata in comunicatul de presa care a urmat ședinței de politica monetara a bancii centrale care s-a desfașurat marți, prilej cu care dobanda referința a fost menținuta la 7%. Aceasta decizie a fost anticipata de dealerii bancari care au fost influențați mai mult de creșterea externa a apetitului de risc. Cursul euro a scazut de la 4,9419 la 4,9380 lei. Piața valutara s-a… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

