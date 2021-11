BMW va demara construcţia uzinei sale din Debrecen, Ungaria Fotocredit: BMW Primele lucrari de constructie pentru viitoarea uzina a BMW Group din Debrecen, cum ar fi constructia cladirii centrale de birouri si a centrului de formare, vor demara la inceputul anului 2022. In prezent, la fata locului sunt realizate santurile de scurgere a apelor pluviale, instalatii sanitare si diverse echipamente de infrastructura, precum si alimentarea cu energie, drumurile de acces si parcarile pentru automobilele pur electrice care vor iesi de pe linia de productie a unitatii in constructie pana la jumatatea deceniului. In 2022, echipa de constructie si dezvoltare a… Citeste articolul mai departe pe auto-testdrive.ro…

