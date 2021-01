BMW își extinde gama de modele plug-in hybrid cu noile 320e și 520e Gama de modele plug-in hybrid de la BMW a caștigat doua noi modele. Este vorba despre 320e și 520e, ambele putand fi comandate atat in versiune Sedan, cat și Touring. De asemenea, clienții au la dispoziție varianta cu propulsie, dar și pe cea cu tracțiune integrala xDrive. SISTEMUL DEZVOLTA 204 CAI PUTERE Sistemul de propulsie plug-in hybrid este compus dintr-un motor de 2.0 litri, pe benzina, și o unitate electrica. Cele doua dezvolta... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

