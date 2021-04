Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Blue Air planuieste sa listeze o emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti in octombrie 2022, dupa incheierea procedurii de concordat preventiv, iar ulterior, in 2-3 ani, sa iasa pe bursa de la Londra. Potrivit directorului general al companiei, Oana Petrescu, procedura…

- Cea mai mare emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) derulata de o companie antreprenoriala romaneasca este in domeniul agriculturii, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, subliniind ca agricultura romaneasca in ultima perioada inregistreaza "rezultate notabile."…

- Agricover Holding S.A., principalul jucator din agribusiness-ul romanesc, a facut primul pas pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), unde a listat o emisiune de obligatiuni in valoare de 40 milioane de euro si cu maturitate de cinci ani, aceasta fiind cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative a unei…

- Valoarea companiilor listate la bursa a crescut de aproape 6 ori fata de nivelul minim inregistrat in 2009, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al actiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 in Ever. "Continuam…

- Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, anunța ca inceteaza contractul cu Gazprom ce reglementeza tranzitul gazelor rusești prin conducta T3. Ințelegerea valabila inca din anul 1999 se reziliaza prin acordul parților, iar Transgaz susține ca nu va…

- "Impact Developer & Contractor a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in crestere cu 29,4% fata de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat al dezvoltatorului, din ultimul deceniu. Intr-un an marcat de…

- Grupul Agricover a derulat prima emisiune de obligatiuni in valoare de 40 de milioane de euro, care va fi listata in perioada imediat urmatoare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).