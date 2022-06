FOTO: GT Sport Alba Iulia, debut excelent la turneul semifinal Under 17: 3-0 cu CSM Cetate Deva

FOTO: GT Sport Alba Iulia, debut excelent la turneul semifinal Under 17: 3-0 cu CSM Cetate Deva GT Sport Alba Iulia, campioana Albei la Under 17 a debutat cu o victorie clară în turneul semifinal Under 17 de la… [citeste mai departe]