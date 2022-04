Blue Air va deschide o nouă bază la Iași, poziționând 2 aeronave și operând zboruri către 13 destinații Blue Air, cea mai mare companie aeriana ultra low-cost din Romania, a anunțat astazi, 13 aprilie, deschiderea celei de-a patra baze din Romania – Iași, cu 2 aeronave noi și introducerea a 11 noi rute ce leaga Romania de Europa. Noua baza Blue Air de la Iasi va livra in Vara ‘22: • 2 aeronave • Pana la 46 de zboruri pe saptamana • 11 rute directe noi plus 12 zboruri de conexiune Noua baza Blue Air de la Iași reprezinta angajamentul companiei fața de regiunea Moldova și fata de Iași, in special, și demonstreaza in continuare capacitatea Blue Air de a reconstrui rapid industria calatoriilor din Romania.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

