Blue Air lansează opt rute noi de zbor din România. Prețul biletelor pornește de la 19,99 euro Blue Air lanseaza opt rute noi de zbor din Romania. Prețul biletelor pornește de la 19,99 euro Operatorul aerian Blue Air anunta lansarea a opt noi rute de zbor de pe aeroporturile din Bucuresti, Iasi si Bacau, incepand din vara acestui an. Potrivit unui comunicat de presă la companie, în data de 15 iunie, va fi inaugurată din București ruta către Munchen, cu patru zboruri pe săptămână, iar în 16 iunie va decola prima aeronavă Blue Air din Iaşi către Verona, unde vor fi programate câte trei zboruri pe săptămână.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

