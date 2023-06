Bloomsday la MNLR, ediţia a II-a Muzeul National al Literaturii Romane va organiza in 16 iunie 2023, cu prilejul Bloomsday, spectacolul de teatru „Molly Bloom", de la ora 15.00, iar de la ora 18.00, dezbaterea dedicata noii traduceri a romanului Ulise de James Joyce, realizata de Rares Moldovan si aparuta la Editura Polirom, in colectia „Biblioteca Polirom" (coordonator Dan Croitoru). Spectacolul de teatru Molly Bloom, in care joaca actrita Raluca Gheorghiu-Culda, este o adaptare libera de Radu Aldulescu dupa James Joyce, regia fiind semnata de Alina Hiristea, iar scenografia de Raluca Negoescu. Spectacolul de teatru este inspirat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

