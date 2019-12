Bloomberg: Bogatii lumii si-au marit averile cu 1.200 de miliarde de dolari. Ce afaceri bizare au inflorit O prezenta uriasa pe retelele de socializare, o melodie de succes despre o familie de rechini si o colectie infloritoare de vechituri auto sunt cateva dintre mijloacele care au permis acumularea unor averi impresionante in 2019, la nivel mondial.



Kylie Jenner a devenit cea mai tanara miliardara prin eforturi proprii dupa ce compania sa, Kylie Cosmetics, a semnat un parteneriat exclusiv cu Ulta Beauty. Jenner a vandut ulterior o participatie de 51% la compania sa, pentru 600 de milioane de dolari, relateaza Bloomberg.



La aproape doua luni de cand echipa Washington Nationals…

Sursa articol si foto: business24.ro

