Stiri pe aceeasi tema

- Doi minori cu varstele de 16 ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți de catre ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, pentru comiterea unui jaf stradal.

- Doi barbați din Bistrița-Nasaud au ajuns la inchisoare, dupa ce au fost condamnați de instanțe, pentru infracțiunilor comise. Unul a condus sub influența bauturilor alcoolice, iar celalalt pentru furt de arbori. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, vineri, polițiștii au pus in aplicare un mandat de executare…

- Primarul comunei Zabrani, Marian Toader, a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a obtinut pe nedrept fonduri europene. Toader este fostul concubin al Mihalei Borcea, pe care a acuzat-o de infidelitate in relația…

- Patru barbati, printre care si un roman, au fost condamnati vineri, la Londra, la pedepse intre 13 si 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranti vietnamezi gasiti in remorca unui camion in Anglia, in 2019, relateaza AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Principalii inculpati, Ronan Hughes,…

- Cristi Spaidar, interlopul galatean care l-a luat la bataie pe medicul ginecolog Ioan Costache Botezatu, dupa ce acesta i-a cerut sa paraseasca cabinetul unde o consulta pe iubita sa, a fost condamnat recent la ani grei de inchisoare. Aproape 7 ani de puscarie pentru interlopul galatean Cristi Spaidar.…

- Un lugojean a ajuns din nou dupa gratii desi nu demult s-a eliberat din puscarie. Barbatul, pe numele sau Emilian Birgian a fost arestat pentru prima oara in 2010 cand a fost prins de politisti, fiind acuzat ca facea parte dintr-o retea de trafic de droguri ce actiona pe ruta Turcia - Romania - Germania.…

- Judecatorii au decis condamnarea in prima instanta a inculpatilor la zeci de ani de inchisoare pentru retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu ndash; Constanta.Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au anuntat ieri primele condamnari in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sf.Parascheva” din Iasi, dr. Carmen Dorobat, a fost condamnata, alaturi de sotul sau, la inchisoare cu suspendare intr-un dosar de luare de mita. Prin decizia pronuntata vineri de magistratii Curtii de Apel Iasi, intr-un dosar de luare de mita din 2015, se mentine…