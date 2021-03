BLONDA DE LA JILAVA Lovitura sub centura pentru BLONDA DE LA COTROCENI(Elena Udrea-pentru cei nascuti dupa 2005) 8 ani cu executare pentru acuzatii de luare de mita! Iata si reactia numitei cu referire la judecatoarea care a condamnat-o: ”Femeia asta a dat o decizie absurda! Nu știu cum va dormi la noapte! O blestem sa simta copiii ei ce simte copilul meu. Nu ințeleg cum va dormi aceasta femeie liniștita la noapte” Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

