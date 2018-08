Blocul National Sindical acuza Guvernul: Incompetenta si nepasarea, ridicate la nivel de politica publica!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- In intervalul 2015-2016, Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SO2), cea mai mare parte a acestei scaderi avand loc in sectorul energetic, se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu.Cu toate acestea, Romania are, in…

- Trei partide de opozitie poloneze au boicotat vineri o sesiune speciala a parlamentului de la Varsovia conscrata marcarii a 100 de ani de independenta a Poloniei, actiunea lor fiind un protest fata de schimbarile aduse de Partidul Lege si Justitie (PiS) pe care ei le considera ca subminand democratia,…

- "Am solicitat Secretariatului General al Senatului sa sporeasca masurile de securitate pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare si daca vorbim de prelungirea sesiunii parlamentare in asa fel incat evenimentele pe care le-am avut saptamana trecuta sa nu se mai repete. Am mandatat staff-ul prin…

- Intr-un articol din The New York Times ea da in vileag mașinațiunile corupției impotriva sa Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a afirmat, intr-un interviu comandat de sponsorii sai in The New York Times in legatura cu situatia politica de la Bucuresti. Declaratiile sale apar intr-un articol care are ca tema…

- Cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei din UE au fost inregistrate luna trecuta in Romania (4,6%) si Estonia (3,1%), iar cele mai scazute in Irlanda (0,7%) si Grecia (0,8%), arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Rata anuala a inflatiei a urcat in mai la 1,9% in zona euro si la 2% in Uniunea Europeana, de la 1,3% si, respectiv, 1,5% in aprilie, in timp ce Romania si Estonia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, potrivit Eurostat. BCE vrea să menţină creşterea preţurilor…