- Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor are un singur scop - sa faca ordine in țara, iar in centrul atenției guvernarii va fi cetațeanul, a declarat președintele PCRM, Vladimir Voronin, in cadrul unei conferințe de presa comune cu liderul PSRM, Igor Dodon, unde s-au facut totalurile campaniei…

- Peste 22 de milioane de lei - atat au cheltuit pana in prezent partidele si blocurile electorale inscrise in cursa pentru alegerile parlamentare anticipate. Potrivit portalului alegeri.md, cei mai mulți bani i-a scos din buzunar Blocul electoral „Renato Usatii”.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a luat act de rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2020, la situația din 11 iunie curent, inclusiv de informațiile din rapoartele prezentate in termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea…

- Odata cu inceperea dezbaterilor electorale, la iveala apar informații interesante despre unii concurenți electorali și listele intocmite de aceștia. In cadrul unei dezbateri electorale, reprezentanta Partidului „Nostru”, Blocul electoral „Renato Usatii”, Elena Grițco, a dezvaluit ca, nepotul actualului…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy s-a prezentat, marti, la Tribunalul din Paris, pentru a fi audiat in dosarul cheltuielilor excesive efectuate in campania electorala din 2012, informeaza cotidianul Le...

