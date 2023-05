Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din vestul tarii, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu si ai comisariatelor judetene pentru protectia consumatorului, nu au permis mai multor automarfare sa intre in tara deoarece erau incarcate cu produse second hand, constand in imbracaminte, precum si deseuri…

- La Vama Nadlac II, politistii de frontiera au oprit doua camione incarcate cu peste 37 de tone de deșeuri, constand in diverse bunuri. Nu a fost permisa intrarea mijloacelor de transport in Romania. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au controlat, in ultimele…

- Politistii de frontiera de la Vama Nadlac II au depistat 105 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 137 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci TIR-uri.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu,... The post Peste 45 de tone de deseuri, constand in panouri fotovoltaice, oprite la Nadlac II appeared first on Special Arad ·…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de... The post Peste 23 tone de deseuri, oprite la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu saltele second hand. In data de 6 martie a.c., la ora 12.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac și Nadlac II au depistat 71 de cetateni din diverse state care au... The post Alertați de zgomotele din interior, polițiștii de frontiera de la vama Nadlac i-au gasit pe migranții ascunși in mașina appeared first on…