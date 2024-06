Stiri pe aceeasi tema

- Charles Oppenheimer, nepotul renumitului fizician Robert Oppenheimer, care a contribuit la dezvoltarea bombelor atomice americane folosite impotriva Japoniei in finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a subliniat luni, in timpul unei vizite la Tokyo, necesitatea unui dialog intre principalele state…

- Premierul britanic Rishi Sunak susține ca amenințarea nucleara este mai periculoasa decat in orice moment de la criza rachetelor din Cuba. Sunak a mai avertizat ca Marea Britanie se va confrunta cu o perioada „periculoasa” in urmatorii cinci ani. Premierul a ținut luni un discurs.

- Fostul atlet kenyan Eric Wainaina, dublu medaliat olimpic la maraton, a fost trimis in judecata in Japonia, joi, pentru presupusa lovire a unei femei, la Tokyo, in martie, a anuntat politia nipona, citata de agentia Kyodo, potrivit Agerpres.

- Cele doua elicoptere SH-60K ale Forței Maritime de Autoaparare a Japoniei transportau cate patru membri ai echipajului in momentul in care a fost pierdut contactul cu ele, sambata seara, langa insula Torishima, la aproximativ 600 de kilometri sud de Tokyo, a declarat ministrul nipon al Apararii, Minoru…

- Un grup de medici si dentisti din Japonia au intentat joi, la Tokyo, o actiune in justitie impotriva companiei Google, pe care o acuza ca pastreaza pe aplicatia sa de navigatie recenzii pe care ei le considera incorecte, relateaza Kyodo. Reclamantii cer despagubiri totale de 1,4 milioane yeni (9.000…

- Invitat in podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, parintele a vorbit despre post și despre rugaciunea care ii poate ajuta pe credincioși sa se concentreze pe relația lor cu divinitatea și sa transmita exact ce au pe suflet in momentul rostirii sale.Intai de toate, Parintele Teologos a explicat ce inseamna…

- Joi, arhipelagul japonez a fost zguduit de un cutremur puternic cu o magnitudine de 6,1, conform informațiilor furnizate de US Geological Survey. Evenimentul seismic a avut loc in estul Japoniei, in apropierea regiunii Fukushima, insa nu s-au semnalat pagube semnificative sau pierderi de vieți omenești.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, fosta numarul unu mondial, va reveni dupa patru ani in Billie Jean King Cup, la intalnirea cu Kazahstanul programata pe 12 si 13 aprilie la Tokyo, avand ca miza calificarea la faza finala a acestei competitii, a anuntat vineri echipa Japoniei, citata de AFP.…