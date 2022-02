Blizzard va aduce jocul Warcraft pe telefoanele mobile Blizzard face prima mare mutare de dupa preluarea de catre Microsoft a gigantului Activision Blizzard . Compania din spatele lui Starcraft, Diablo si Warcraft continua sa isi aduca francizele pe mobil. Pe 4 februarie 2022 a confirmat ca va aduce Warcraft pe smartphone-uri. Asta la cativa ani distanta de momentul „do you guys have phones?” si prezentarea lui Diablo Immortal, care a ramas intr-un limbo al dezvoltarii. In acest moment cel mai de succes produs Blizzard de pe mobil e Hearthstone, culmea inspirat de universul Warcraft. Acum ne pregatim de Warcraft pe terminalele mobile, mai precis „continut… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft va face cea mai mare achiziție din istoria sa. Gigantul american va cumpara celebra companie de jocuri Activision Blizzard pentru 68,7 miliarde de dolari. Este vorba despre unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume, care are in portofoliu Call of Duty, World of Warcraft…

- ​Este cea mai mare achiziție din tehnologie: Microsoft va plati 68,9 miliarde dolari pentru compania care a dezvoltat jocuri precum Call of Duty, World of Warcraft și Candy Crush, o companie care a fost macinata de scandaluri interne în ultimul an. Achiziția va crește cu 50% veniturile Microsoft…

- Editorul de jocuri online Activision-Blizzard, care se afla in spatele unora dintre cele mai puternice francize din acest sector - precum Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch sau Candy Crush prin editorul de jocuri pe mobil King, a fost achizitionat cu cel putin 68,7 de miliarde de dolari, iar…

- Pe glob sunt circa 3 miliarde de oameni care se joaca frecvent jocuri pe calculator sau smartphone, industria de gaming avand cea mai mare creștere dintre toate formele de divertisment. Astfel nu e de mirare ca gigantul Microsoft a anunțat astazi planurile de achiziționare a Activision Blizzard, unul…

- Au fost multe jocuri RTS lansate in trecut care au devenit „instant classics”, iar franciza Microsoft , Age of Empires, este considerata una dintre cele mai reușite din toate timpurile, la același nivel cu titluri precum StarCraft de la Blizzard. Jocul a fost lansat pentru PC, și se pare ca exista o…