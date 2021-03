Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Antony Blinken a prezentat miercuri prioritatile diplomatice ale presedintelui Joe Biden. El a declarat despre competitia cu China ca este "cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21" pentru SUA si aliatii lor, potrivit Agerpres, care preia AFP.

- William Burns, nominalizat de presedintele american Joe Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a declarat miercuri in Senat ca pentru securitatea nationala a SUA competitia cu China si contracararea leadershipului ei ''agresiv'' sunt esentiale, transmite…

- Șefii diplomațiilor din Germania, Franța, Marea Britanie și Statele Unite și-au afirmat vineri intenția de a "relansa" legaturile transatlantice, dupa prima lor întâlnire de la instalarea președintelui Joe Biden la Casa Alba, potrivit AFP."Miniștrii Afacerilor externe…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat joi, in cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, in legatura cu ''otravirea'' opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut, de asemenea, eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, a anuntat…

- Administratia presedintelui democrat Joe Biden priveste tratatul New START, convenit cu Rusia in aceasta saptamana, drept o prima etapa a angajamentului cu privire la probleme strategice, printre care controlul multilateral asupra armamentelor, a declarat joi ambasadorul SUA la sediul ONU de la Geneva,…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a dat în judecata guvernul Statelor Unite din cauza deciziei fostului președinte Donald Trump de a o adauga pe o lista neagra care interzice investițiile americane, relateaza Business Insider.Administrația Trump a adaugat Xiaomi și alte opt…

- Senatul american a votat marți cu 78 de voturi pentru și 22 împotriva confirmarea lui Antony Blinken drept secretar de stat al Statelor Unite, anunța Business Insider.Deși confirmarea lui Blinken a fost bipartizana acesta a primit cele mai puține voturi din partea senatorilor republicani…