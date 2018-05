Blidarus, Fintech OS: Bancile traditionale nu vor disparea niciodata, dar fintech-urile au devenit o certitudine Bancile traditionale nu vor disparea niciodata din peisajul financiar, insa, pana in anul 2020, acestea vor pierde pana la 22% din cota de piata in favoarea companiilor de fintech. Aceasta evolutie la va da bancilor si companiilor un semnal de desteptare la realitate care vor realiza ca sunt obligate sa investeasca in digital, considera Teodor Blidarus, CEO Fintech OS. "2017 a fost anul in care hype-ul legat de fintech s-a asezat; am iesit din dona in care se spunea ca bancile nu vor mai exista in viitor. Este clar ca acest lucru nu se va intampla, insa fintech-urile au devenit… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

