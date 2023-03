Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AUR, George Simion, a vorbit in exclusivitate, la Romania TV, despre moartea fulgeratoare a fostului pugilist, Rudel Obreja.Liderul AUR a lansat un atac dur la adresa celor care l-au cercetat și bagat in inchisoare pe fostul pugilist pentru dosarul ”Gala Bute”. Fii la curent…

- Lucian Bute (43 de ani), fostul campion mondial la categoria supermijlocie, a reacționat dupa ce a aflat ca Rudel Obreja a decedat la varsta de 57 de ani. Lucian Bute, daramat dupa moartea lui Rudel Obreja. Ce mesaj a postat la aflarea teribilei vești Rudel Obreja a murit astazi, 12 martie, la 57 de…

- Elena Udrea, fosta partenera de dosar cu Rudel Obreja, a transmis un mesaj din pușcarie in legatura cu decesul fostului pugilist, in care afirma ca boala lui s-a declansat din cauza harțuirii, timp de 8 ani, in dosarul “Gala Bute”. Udrea a postat mesajul pe Facebook. A murit Rudel Obreja! Fara indoiala…

- Unul din marii boxeri romani, și fost președinte al Federației Romane de Box, in cursul zilei de astazi a decedat, dupa o suferrința cumplita. Printre cei care au reacționat pe marginea anunțului, a fost și Elena Udrea, aceasta scriind un mesaj dur dupa moartea fostului pugilist Rudel Obreja. Rudel…

- „Cu durere in suflet am aflat ca Rudel Obreja a trecut in neființa. Rudel a fost langa mine in boxul amator și cel profesionist! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, drum lin Rudel Obreja! Sincere condoleanțe familiei”, a transmis Lucian Bute.Rudel Obreja a murit la varsta de 57 de ani. Campionul suferea…

- „A murit Rudel Obreja!Fara indoiala ca boala lui s-a declansat din cauza hartuirii, timp de 8 ani, in dosarul “Gala Bute”.A fost arestat de trei ori in acest timp ca si mine, ultima data pe 7 aprilie anul trecut. Reincarcerarea a fost un soc pentru el.Nu se astepta ca decizia CCR sa nu fie respectata.A…

- „Cu adanca durere in suflet, anunțam trecerea in neființa a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a transmis pe Facebook vicereședintele Ligii Profesioniste de Box din Romania, Plosca Viorel. "Fostul campion dinamovist Rudel…

- Rudel Obreja a murit. Fostul pugilist avea 57 de ani și fusese eliberat din inchisoare pentru a se trata de cancer. „Cu adanca durere in suflet anunțam trecerea in neființa a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a anunțat Liga…