Blestemele care i-ar fi adus moartea lui Nicolae Ceaușescu Se spune ca lui Nicolae Ceaușescu i s-ar fi tras moartea din cauza unor blesteme, unul dintre ele aparținand familiei Brancoveanu. Fostul președinte ar fi știut despre ce este vorba, insa nu a luat in seama aceste „vorbe aiurea”, cum le spunea el. Unul din blestemele care i-ar fi adus moartea lui Nicolae Ceaușescu dateaza din 1838 de la inaugurarea Spitalului Brancovenesc din București, care a fost ridicat langa Biserica Brancoveneasca din porunca și cu banii daruiți de Safta, soția Banului Grigore Basarab Brancoveanu. Construcția a durat trei ani, iar la final Safta Brancoveanu a comandat un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

