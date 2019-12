Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal ”condimentat” cu lovituri de bata, pietre si amenintari cu moartea s-a derulat in ziua de Craciun, la Arieseni, comuna turistica din Apuseni. Doi tineri si prietenele lor, care se plimbau cu ATV-ul, sustin ca au fost atacati de mai multe persoane dupa ce ar fi ajuns pe terenul viceprimarului…

- Doi barbați in varsta de 35 și, respectiv 45 de ani, au fost plasați in arest preventiv, invinuiți de sustragerea banilor și bijuteriilor din domiciliul unui locuitor din satul Trebisauți, raionul Briceni.

- Studiourile Disney si mostenitorii lui Michael Jackson au ajuns la un acord amiabil cu privire la un documentar despre regele muzicii pop pe care rudele regretatului cantaret il descrisesera drept "respingator" si "neautorizat", informeaza AFP. "The Last Days of Michael Jackson", un documentar…

- Editura Polirom anunta aparitia in librarii a unui nou volum semnat de Andrei Gorzo, unul dintre cei mai iubiti critici de film ai vremurilor noastre: „Viata, moartea si iar viata criticii de film“. Volumul va fi lansat in premiera luni, 16 decembrie, de la ora 19.00, in Club Control (Strada Constantin…

- Moartea lui Michael Jackson, intoarsa aparent pe toate parțile, a fost un subiect amplu dezbatut timp de ani de zile. Cel mai mare star pop al planetei a murit fulgerator, șocand o lume intreaga, o lume care a inceput sa puna și intrebari. Circumstanțele au fost unele foarte dubioase, motiv pentru care…

- Au trecut trei saptamani de cand Leo Iorga s-a stins din viața, la varsta de 65 de ani. Artistul a luptat timp de noua ani de zile cu cancerul de plamani, iar in cele din urma din pacate boala a invins.

- Maria Constantin a fost prezenta joi seara la un eveniment monden, unde a avut de susținut un recital. Artista a atras atenția tuturor cu noul look, care o prinde de minune, dupa cum au remarcat și prietenii virtuali. Maria Constantin și-a indreptat parul și a ales o nuanța de blond- cenușiu, nuanța…

- Tamara Buciuceanu a lasat un gol imens in sufletele tuturor celor care au cunoscut-o si alaturi de care a fost pe scena. Stela Enache a vorbit cu lacrimi in ochi despre disparitia regretatei actrite.