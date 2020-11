Vanzarile online de Black Friday ale retailerului Flanco au inregistrat o creștere de 40% fața de anul trecut, chiar daca traficul in magazinele fizice a fost in scadere cu circa 25%. Evenimentul de Black Friday de la Flanco se desfașoara in perioada 23 octombrie 30 noiembrie in toate magazinele companiei și online. „In fiecare an, am ținut cont de cerințele clienților noștri, insa anul acesta, pe langa cerințele lor, ne-am axat foarte mult pe contextul actual, generat de pandemie”, spune Dragoș Sirbu, CEO Flanco. „Din acest motiv am decis sa extindem perioada campaniei de Black Friday la cinci…