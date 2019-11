BLACK FRIDAY 2019 la NISSA, 60.000 DE PRODUSE reduse cu pana la 80%! Vineri 15 noiembrie ora 09:00, NISSA a dat startul ZILEI CU CELE MAI MARI REDUCERI DIN AN și a pregatit peste 60000 de produse reduse cu pana la 80%. Cei mai norocosi au reusit sa achzitioneze rochii de seara cu doar 79 de lei si tinute de birou cu 99 de lei, incaltaminte cu doar 49 de lei si cadouri pentru cei dragi constant in bijuterii cu doar 49 de lei. NISSA a anunțat ca vor continua reducerile si zilnic vor adauga noi produse reduse cu 80% ce vor fi disponibile in toata reteaua de magazine https://shop.nissa.ro/ro/retea_de_magazine si online pe www.nissa.ro. Ce trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- NISSA a anunțat ca reducerile de pana la 80% vor fi disponibile in toata reteaua de magazine https://shop.nissa.ro/ro/retea_de_magazine si online pe www.nissa.ro. Ce trebuie sa faci: Fa-ti un cont pe site-ul www.nissa.ro și urmareste reducerile care se updateaza in fiecare ora incepand cu 13 noiembrie…

