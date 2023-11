BIZ – #Oile contează! Știre de ultima ora: Banca Internaționala a Zgarciților (BIZ) a anunțat un program revoluționar pentru romani! Acum, fiecare „Like!” primit pe social media de catre braneni va fi transformat intr-un fel de puncte de loialitate, care vor putea fi folosite pentru accesul la tarla de oi. Ei bine, nu va faceți griji, nu veți pierde vreun „Like!” neprețuit, ci dimpotriva, veți obține ocazia de a va petrece timpul inconjurat de blana pufoasa a oilor. Și pentru ca suntem in plin sezon al sarbatorilor, BIZ a anunțat ca ofera, la modica suma de 10 burdufuri de branza bio de Bran, noile digi-pass-uri la… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

