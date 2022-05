Stiri pe aceeasi tema

- Mexicanul Saul "Canelo" Alvares a fost invins surprizator, la puncte de rusul Dmitri Bivol, intr-un meci pentru centura WBA, disputat la Las Vegas, informeaza lequipe.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Boxerul mexican Canelo Alvarez și-a dorit o revanșa dupa ce a pierdut in fața lui Dumitru Bivol. Sportivul a primit un raspuns de la adversar. "Nici o problema. Sa discutam despre asta”, a fost de acord boxerul. Lupta dintre Bivol și Alvarez a avut loc la Las Vegas (SUA) pe stadionul T-Mobile Arena…

- Federația de Box din Republica Moldova i-a urat succes cunoscutului sportiv rus de origine moldoveneasca, deținatorul centurii WBA (Super) in categoria de greutate semigrea, Dmitri Bivol, in lupta sa de miine, care va avea loc in noaptea de 7 spre 8 mai (dupa ora Moldovei - pe 8 mai, intre 6 și 7 dimineața)…

- Deținatorul centurii WBA (Super) la categoria semi-grea, renumitul sportiv rus de origine moldoveneasca Dmitri Bivol se va intalni, pe 7 mai, la Las Vegas, cu mexicanul Saul Alvarez, care ocupa primul loc in clasament, indiferent de categoriile de greutate. Cu cateva zile inainte de una dintre principalele…

- Fostul campion mondial la box la categoria grea, ucraineanul Vladimir Kliciko, ar putea lua in considerare o revenire in ring, la 46 de ani, pentru a dobori recordul americanului George Foreman care la 45 de ani a castigat titlul mondial in versiunile WBA si IBF, scrie DPA. „Daca voi fi intr-o forma…

- Novak Djokovic a avut parte de meciuri foarte dificile la Serbia Open și a cedat in setul decisiv al finalei cu Andrey Rublev. Liderul mondial a cedat cu 6-0, iar rusul a reușit sa obțina al 11-lea titlu din cariera.

- Yevgeny Rylov (25 de ani), campion olimpic la inot, a pierdut colaborarea cu Speedo, un producator important de echipamente sportive. Rusul a participat saptamana trecuta la un concert organizat de Vladimir Putin, la Moscova. Compania a anunțat ca banii pe care trebuiau sa ii ofere lui Rylov vor fi…

- Dublul campion olimpic la snowboard cross, francezul Pierre Vaultier, nu sta degeaba in pauza dintre competiții. Sportivul de 34 de ani a revenit la stațiunea de schi Serre Chevalier din munții Alpi, in sud-estul Franței, unde o echipa de profesioniști a creat special pentru el un pump track senzațional…