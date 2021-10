Stiri pe aceeasi tema

- Principalele platforme de socializare și comunicare Facebook, Instagram și WhatsApp au ieșit pe minus luni, pe masura ce prețul bitcoin și al altor criptomonede a crescut. Dupa cum arata datele Cointelegraph Markets Pro, prețul Bitcoin ( BTC ) a crescut peste 49.000 USD dupa ce a scazut la…

- Valoarea bitcoin a crescut fulgerator vineri, la 47.200 de dolari (40.000 de euro), cu 10%, in doar cateva minute, dupa ce a inregistrat o scadere treptata si lenta, relateaza AFP. Aceasta crestere a interesului cumparatorilor poate fi explicata prin mai multe motive, inclusiv o interventie…

- Bitcoin și alte criptomonede au scazut puternic pe 7 septembrie, in ciuda veștii bune ca El Salvador a caștigat cursul legal bitcoin impreuna cu dolari SUA. De fapt, criza flash crypto a distrus valoarea de piața de 400 miliarde de dolari. Bitcoin a scazut cu aproximativ 10% la mai puțin de 44.000…

- Bitcoin a ajuns duminica la 50.000 de dolari, maximul ultimelor 3 luni, potrivit CNBC. Moneda digitala a crescut peste acest nivel in jurul orei 22:40. ET duminica, conform datelor CoinDesk, citate de FinancialInteligence ..Valoarea intregii piețe a criptomonedelor s-a ridicat duminica la peste 2,14…

- Valoarea combinata a criptomonedelor lumii a atins miercuri dupa-amiaza 2000 miliarde de dolari pentru prima data in aproape trei luni, reflectand un val de optimism reinnoit. Piața a depașit pragul de 2 trilioane de dolari miercuri la aproximativ 10:45 dimineața EDT - cel mai inalt nivel…

- Hackerii au dat probabil cea mai mare “spargere” din lumea finanțelor descentralizate, furand aproape 600 de milioane de dolari in criptomonede din cadrul unui protocol cunoscut drept PolyNetwork, care permite utilizatorilor tranzacționarea tokenurilor pe mai multe blockchain-uri, transmite Bloomberg.

- Principalele criptoactive și-au menținut saptamana trecuta creșterea, ca urmare a semnalelor de incredere din partea firmelor de tehnologie precum Amazon și Tesla. Bitcoin (BTC) a inregistrat o creștere volatila in ultimele doua saptamani. Dupa ce s-a tranzacționat pana sub 30.000 de dolari…

- Bitcoin a scazut marti la cel mai redus din ultima luna, sub pragul de 30.000 de dolari pe unitate, in conditiile in care autoritatile de reglementare continua sa ceara inasprirea reglelementarilor pentru criptomonede, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu…