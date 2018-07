Stiri pe aceeasi tema

- Bistrita a intrat, recent, in atentia National Geographic, si nu pentru frumusetile orasului, ci din cauza intentiei administratiei locale de a defrisa buna parte din copacii care inconjura Biserica Evanghelica din Piata Centrala. Acelasi subiect este si in atentia deputatului Ionut Simionca (PMP),…

- Intr-un act de tradare nationala, oficialii guvernului sunt pe cale sa concesioneze exploatarea zacamantului natural de gaze descoperit in Marea Neagra catre Ungaria. Aceasta afacere se face cu girul forurilor europene care au impartit deja aceasta afacere. In urma cu un an de zile, ministrul Teodor…

- Dosarul in care au fost inculpati fratii Zinveliu – Simion si Andrei, si varul acestora – Gavril Sorin Zinveliu a ajuns la final. Recent instanta Curtii de Apel Cluj a respins recursurile formulate de cei trei si au mentinut sentinta pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud, in iulie 2017. Simion, Andrei…

- Probleme mari pentru Uniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene (UCGN), dupa ce instanta de la Judecatoria Nasaud a anulat mai multe acte emise in 2009, cand a fost schimbat statutul si aleasa noua conducere, dar si actele subsecvente. In extenso, conform deciziei instantei, conducerea aleasa in 2009,…

- Aspecte interesante au aparut in dosarul IPJ Gate, judecat la Tribunalul Maramures. Aparatorii principalilor inculpati au solicitat, prin intermediul instantei ca Directia Nationala Anticoruptie Cluj sa lamureasca chestiuni punctuale cu privire la cei care au efectuat interceptarile telefonice existente…

- Dupa ce a ignorat opinia publica de nenumarate ori, primarul Ovidiu Crețu trece la un alt nivel și ignora pana și deciziile date de Curtea de Apel Cluj. Este cazul unui teren de sport situat in Subcetate, care a fost amenajat in anul 2015, fara sa se țina cont de dorința și acordul vecinilor. Judecatorii…

- Verzii bistriteni nu se lasa si continua demersurile de stopare a proiectului de reamenajare a Pietei centrale sustinut de municipalitate. Dupa ce au lansat o petitie impotriva proiectului, semnata de aproape 5.000 de bistriteni, verzii au depus zilele trecute o contestatie pe aceasta tema la Agentia…

- Desi in Bistrita inca nu avem o pista de biciclete functionala, decat in Parcul Municipal, primaria continua sa aloce sume importante pentru hartii. De data aceasta, s-au alocat aproape 400.000 de lei pentru actualizarea unor documentatii deja existente, dar care nu au fost folosite si nu mai sunt „valabile”.…