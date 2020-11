Stiri pe aceeasi tema

- Susținuta de forțele proeuropene de la Chișinau, Maia Sandu a caștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova, invingandu-l pe socialistul Igor Dodon. Scrutinul a fost marcat de o mobilizare impresionanta la urne, remarcata de Maia Sandu și pentru care aceasta a mulțumit electoratului. Dupa procesarea…

- Castile sunt deja un accesoriu nelipsit in activitatile de zi cu zi. Pe strada, in mijloacele de transport in comun sau acasa, castile sunt utilizate de multi oameni, in majoritatea timpului. Cele mai multe persoane asculta muzica in timp ce efectueaza alte activitati, cum ar fi gatitul, menajul sau…

- Pe 20 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violenta in familie, distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, si au retinut un barbat de 47 de ani, din Pitesti. Astfel, pe 20 octombrie,…

- S-a intamplat intr-o localitate din Marea Britanie. Femeia marturisește pe Reddit ca a primit scrisoarea de la mama unei fetițe, care pretindea ca jucarii de-ale fiicei sale au ajuns in curtea ei. Deși a invitat-o pe vecina sa vina sa le caute, a primit sulul lung de 15 metri, sub forma unui mesaj de…

- Jenor Beudean, candidat al PNL pentru postul de primar in localitatea bistriteana Sieu-Odorhei a fost surprins de un fotograf in timp ce imbrancea si lovea o femeie chiar pe strada, in miezul zilei. Totusi, el a fost achitat in instanta, iar acum poate candida fara probleme.

- Daca ma suna Jenor, si ma cam suna, drept sa va spun, domnule, baga-ma si pe mine la PNDL 3, cu stiu eu ce, apa, canalizare, eu o sa ma gandesc ca am fost aici, mi-am pus obrazul pentru el, trebuie sa il ajut. Asa ca mergeti pe mana lui, ca e un om ok si va garantez la ce proiecte pune pe masa", a spus…

- Crima s-a petrecut intr-o anexa a locuintei celor doi soti. Barbatul a luat un topor si si-a lovit sotia de mai multe ori. La scurt timp, criminalul in varsta de 47 de ani s-a spanzurat de un copac in gradina casei. Politistii si procurorul de caz, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis,…

- O explozie s-a produs, miercuri seara, din cauza acumularii de gaze intr-o casa din municipiul Barlad, ulterior in locuinta izbucnind un incendiu, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Barlad intervine cu doua autospeciale de stingere…