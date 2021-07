Bistriţa-Năsăud: Subprefectul Lorand Toth, ales preşedinte al organizaţiei judeţene a USR PLUS Subprefectul de Bistrita-Nasaud, Lorand Toth, a fost ales presedinte pentru urmatorii patru ani ai organizatiei judetene USR PLUS, in urma alegerilor desfasurate duminica, dupa fuziunea dintre cele doua partide. Acesta a obtinut 59 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Calin Stan, cel care a condus filiala USR Bistrita-Nasaud incepand cu luna februarie a acestui an si este si viceprimar al municipiului Bistrita, a obtinut 43 de voturi. Lorand Toth a condus USR Bistrita-Nasaud incepand cu anul 2016, dar nu a mai candidat pentru aceasta functie la alegerile interne organizate in luna februarie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

