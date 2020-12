Parlamentarii din judetul Bistrita-Nasaud, alesi in urma scrutinului de pe 6 decembrie, dintre care trei de la PNL, trei de la PSD si unul de la USR PLUS, si-au primit joi, in cadrul unei sedinte festive, certificatele doveditoare ale alegerii lor ca reprezentanti ai judetului in Parlamentul Romaniei, in mandatul 2020-2024. Singurul parlamentar care a absentat a fost Diana Morar, deputat din partea PNL aflat la primul mandat, care in prezent ocupa si functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei. La sedinta festiva au fost prezenti presedintele Biroului Electoral Judetean, Reghina Berari,…