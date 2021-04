Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 5.556 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.082.858…

- Doua evenimente private la care au participat zeci de persoane au fost intrerupte de politisti, sambata seara, in doua localuri din municipiul Adjud, in cadrul unei actiuni organizate in scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un eveniment privat care se desfasura sambata seara la punctul de lucru al unui agent economic din localitatea Colibita a fost intrerupt de politisti si jandarmi, aplicandu-se sanctiuni contraventionale in cuantum de 22.000 de lei, precizeaza IPJ Bistrita-Nasaud. ''In cursul noptii trecute,…

- In ultimele 24 de ore, in urma activitatilor desfasurate, pe raza intregului județ, structurile cu atributii in domeniu au legitimat 824 persoane, fiind verificate 201 mijloace de transport persoane și 103 societați comerciale. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 57 sanctiuni contraventionale,…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș s-au sesizat ieri din oficiu cu privire la faptul ca intr-o locație situata pe raza de competența, au loc doua evenimente private, respectiv un botez și o nunta, la care participa mai multe persoane. Cu ocazia verificarilor, au fost identificate 32…

- Amenzi in valoare totala de 19.000 lei au fost aplicate de polițiștii din Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore, persoanelor care nu au respectat masurile impuse in starea de alerta. Circa o treime din suma revine unor petrecareți care au participat la un eveniment privat organizat intr-un cartier…

- Peste 50 de amenzi au fost aplicate, sambata noaptea, participantilor la un eveniment privat organizat intr-un local din municipiului Bistrita, potrivit datelor comunicate duminica de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres. Citește și: Miron Cozma, despre…

- O nunta, un botez, o casatorie civila si o zi de nastere au fost intrerupte, sambata seara, de politistii din Zalau, administratorii societatilor care le gazduiau si organizatorii fiind amendati. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj transmisa,…