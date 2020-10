BISTRIȚA: După o vară memorabilă, restaurantul Rapsodia se închide Vești triste, pentru bistrițenii care obișnuiau sa-și petreaca serile pe terasa restaurantului Rapsodia. Pandemia de coronavirus a afectat atat de grav activitatea unitații, incat conducerea este nevoita sa inchida restaurantul. Dupa o vara memorabila, restaurantul Rapsodia iși va inchide porțile. Anunțul a fost facut cu puțin timp in urma, pe pagina de facebook a unitații. „Dragii noștri, din cauza contextului pandemic in care ne aflam, care ne-a afectat serios activitatea, Restaurant Rapsodia se inchide pentru o perioada nedeterminata”, au anunțat cei din conducere. In ciuda eforturilor celor… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

