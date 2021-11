Bistrița: Dosare penale pentru trei adolescenți care au prezentat certificate de vaccinare ale altor persoane Jandarmii bistrițeni, aflați intr-o acțiune punctuala de verificare a respectarii accesului in interiorul unor localuri publice pe baza certificatului verde, au depistat intr-o unitate de alimentație publica o tanara de 18 ani care, la intrare, a prezentat angajaților localului un certificat verde Covid-19 care nu ii aparținea. In momentul legitimarii, jandarmii au constatat ca aceasta […] Articolul Bistrița: Dosare penale pentru trei adolescenți care au prezentat certificate de vaccinare ale altor persoane apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

