Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins-o fara probleme pe CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, cu scorul de 28-23 (15-15), miercuri, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin ale carei meciuri sunt gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. Gloria a facut…

- CSM Bucuresti s-a calificat fara emotii in turul al treilea al competitiei masculine de handbal EHF European Cup, dupa ce a intrecut formatia bosniaca MRK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje cu scorul de 31-15 (16-8), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in mansa…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de echipa rusa Rostov pe Don, cu scorul de 27-22 (16-10), joi seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci restant din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM a pierdut fara drept de apel meciul care a fost…

- • Handbalul feminin intern revine in ianuarie 2021 Șase meciuri a avut programate Gloria in sezonul de toamna al ediției 2020-2021 a Ligii Naționale de handbal feminin, pe parcursul a trei turnee, la Ploiești, Sf. Gheorghe și la Sala Polivalenta din Capitala. Dupa un start ratat, infrangere la scor…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa slovena Krim Ljubljana, 22-22 (12-11), aseara, in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, in grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM, cu Cristina Neagu pe banca de rezerve, a practicat un joc modest, iar finalul a fost unul…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana, 22-22 (12-11), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM, cu Cristina Neagu pe banca de rezerve, a facut un joc modest,…

- Trei partide s-au disputat miercuri, in etapa a VI-a a Ligii Nationale, programata pe durata a doua zile in Sala Polivalenta din Bucuresti. CSM Slatina si Gloria Bistrita nu pot participa din cauza testarilor pozitive din loturi, opt la Slatina si 20 la Gloria, anunța news.ro.Rezultatele inregistrate…

- Echipa feminina de handbal CSM Slatina a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebook, ca nu se va prezenta la meciul cu CSM Bucuresti, din etapa a sasea a Ligii Nationale, din cauza mai multor infectari cu coronavirus. „In urma testarii pentru virusul SARS Cov2, efectuata dupa turneul de la Santu Gheorghe,…