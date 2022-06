Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Teofan, Moldovei si Bucovinei, va oficia pomenirea de 9 ani a parintelui Justin Parvu de la Petru-Voda, au anuntat reprezentantii obstii manastiresti. Slujba de pomenire va avea loc sambata, 11 iunie, la Manastirea ‘Sf. Arhangheli Mihail si Gavril’ de la Petru-Voda, acolo unde sunt asteptati…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, cu acordul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, și al Inaltpreasfintitului Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, vineri, 20 mai 2022, credincioșii Parohiei Straja II, Protopopiatul…

- Prefectul Bogdan Cojocaru a insoțit delegația pe tot parcursul zilei. ”Aceasta vizita organizata de Ministerul Afacerilor Externe reprezinta o uriașa oportunitate pentru județul nostru. Sa ai ambasadori din atat de multe țari dispuși sa afle despre ce inseamna Iașul, despre ce reprezinta Iașul, despre…

- Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, care a precizat ca dupa slujba, persoanele refugiate din Ucraina se vor putea bucura de ospitalitatea romaneasca, conform traditiei pascale. In noaptea de Inviere, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, persoanele refugiate din…

- Va transmitem ca in noaptea de Inviere, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, persoanele refugiate din Ucraina se vor putea bucura de momente de mangaiere duhovniceasca prin posibilitatea de a participa la Slujba de Inviere oficiata in limba slavona bisericeasca, asa cum se slujeste in Ucraina. Astfel,…

- Lumina Sfanta adusa de la Ierusalim sambata va fi trimisa pentru prima data și comunitaților din Ucraina și Republica Moldova. Pe aeroportul din Suceava, Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul va fi prezent, sambata, de la ora 20.00, impreuna cu delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, primind,…

- In aceasta seara, in jurul orei 20.00, la Aeroportul International din Iasi, Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, si Inaltpreasfintitul Parinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, vor primi Lumina Sfanta adusa de reprezentantii Arhiepiscopiei Iasilor aflati la Bucuresti…

- O slujba va fi oficiata, in noaptea de Inviere, in limba slavona bisericeasca, pentru refugiatii din Ucraina, in vechea Catedrala Mitropolitana, in Biserica ‘Sfantul Gheorghe’ din Iasi. Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, Lucian Apopei, a declarat ca in noaptea de Inviere, la Catedrala…