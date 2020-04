Biserică din vestul țării, cuprinsă de flăcări FOTO Pompierii au fost solicitați de urgența, printr-un apel la 112, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la biserica aflata pe strada Dunarii din Arad. Alarma a fost data de un trecator care a vazut fumul ieșind pe un geam, biserica fiind goala in momentul respectiv. La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au fost […] Articolul Biserica din vestul țarii, cuprinsa de flacari FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din echipa medicala a Spitalului Orașenesc din Ineu, județul Arad, au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Anunțul a fost facut pe o pagina de Facebook a instituției. Cele doua cazuri au fost confirmate azi, persoanele urmand sa fie transportate…

- Intervenție dificila a pompierilor din Arad. Un autotren a fost cuprins de flacari, in noaptea de joi spre vineri, in Vama de Interior din Zona Industriala. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența in aceasta dimineața, in jurul orei 2.00, pentru stingerea flacarilor la Vama de Interior…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- Doi cațeluși și o pisica au fost resuscitați de pompierii vranceni dupa ce au fost salvați dintr-o casa cuprinsa de flacari, din orașul Odobești, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit luni la o gospodarie din orașul Odobești, județul Vrancea. Forțele de intervenție au intervenit imediat…

- Accident grav pe o șosea din vestul țarii. O femeie de 36 de ani și copilul ei de 14 ani, au fost raniți. Accidentul s-a petrecut in județul Arad, intre localitațile Galșa și Masca. ”La fata locului s-au deplasat inițial 2 echipaje medicale și anume 1 SMURD și 1 SAJ. Avand in vedere faptul ca […] The…

- O adevarata tragedie s-a petrecut in seara zilei de vineri 24 ianuarie a.c., in jurul orelor 17:00, in zona Confecții din Arad, unde un nou-nascut de... The post Tragedie intr-o familie din vestul țarii. Nou-nascut de 2 zile gasit mort in pat appeared first on Renasterea banateana .

- Intervenție de urgența, in seara de miercuri, a pompierilor. O casa din Timișoara a fost cuprinsa de flacari. Alerta a fost data in jurul orei 22.45. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența pentru lichidarea unui incendiu la o casa din Timișoara, aflata pe strada Noua. Au intervenit 20…

- Incendiu puternic, miercuri seara, in curtea unei societați comerciale din Ghiroda. Pompierii militari au fost chemați sa intervina, dupa ce un container in care era amenajata o bucatarie a fost cuprins de flacari. Focul amenința sa se extinda și la o cladire insa a fost stins la timp. Aproape 250 de…