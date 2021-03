Stiri pe aceeasi tema

- Biserica de lemn din Parcul IOR, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. “Be gay”, “do crime” si “LGBT” sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei. Sociologul Gelu Duminica a comentat acest…

- Fanii Antena 3 distribuie pe retelele de socializare mai multe petitii prin care solicita postului condus de Mihai Gadea sa il dea afara pe Radu Tudor pentru ca a jignit-o pe „doctorita-minune”, Flavia Grosan. Victor Ciutacu, care joi a sarit sa il atace si el pe Tudor, s-a sucit si ii ia apararea acestuia.…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu o analizeaza pe medicul Flavia Groșan, cea care a explicat ca aplica alta schema de tratament și a vindecat 1000 de pacienți de Covid-19. Diaconu compara ieșirea in decor a Flaviei Groșan cu cea a unui soldat care in timpul lui Hitler refuza salutul nazist și arata ca aceasta…

- BUCUREȘTI, 3 mart – Sputnik. In ultimul timp, vedem cum se duce o adevarata ofensiva impotriva Bisericii Ortodoxe Romane. © Sputnik / Miroslav RotariNoi reguli pentru desfașurarea slujbelor in biserica Preot profesor doctor Mihail Milea a vorbit, exclusiv pentru Agenția de Presa Sputnik, despre…

- „Tocmai au ajuns azi in Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise in decembrie 2020 de presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. E primul vaccin contra COVID-19 ce ajunge in Republica Moldova! Romania iși ține mereu promisiunile, in beneficiaul direct al cetațenilor…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, se afla in izolare la domiciliu, fiind contact direct cu soția sa, diagnosticata recent cu Covid-19. Șeful CJ Timiș a fost vaccinat cu prima doza de vaccin AstraZeneca. Alin Nica s-a intors marti seara de la Bucuresti, unde s-a intalnit cu mai mulți…

- Cei aproximativ 60 de mineri blocati in subteranul Minei Lupeni de sase zile au transmis ca vor iesi la suprafata si ca vor renunta la protest, a confirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru Libertatea. Unul dintre salvatorii care au coborat in Mina Lupeni pentru a le transmite protestatarilor…

- Pe 26 noiembrie 2020, tatal Laurei Cosoi, Marius Cosoi, s-a stins din viața , dupa ce se infectase cu noul coronavirus. Au trecut aproape trei luni de atunci, iar Laura Cosoi este inca devastata de pierderea parintelui. Actrița a facut, in emisiunea “La Maruța” de la Pro TV , o serie de marturisiri…