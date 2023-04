Pas mare spre debirocratizare in Romania: eliminarea mai multor autorizații de construire in domeniul imobiliar. Vezi care sunt modificarile din legislație Anunț mare pentru romani, din zona imobiliara: birocrația se subțiaza din 2023. Legea care ar putea intra in vigoare in curand, nu va mai obliga cetațenii sa-și procure autorizații de construire, in anumite situații. Pas mare spre debirocratizare in Romania: eliminarea mai multor autorizații de construire in domeniul imobiliar. Care sunt modificarile din legislație. La finalul lunii martie a anului in curs, Guvernul Romaniei a aprobat un proiect…