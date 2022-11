Stiri pe aceeasi tema

- Copiii ucraineni refugiați la Braila in urma razboiului au adunat, sambata, zeci de saci de gunoi de pe malul Dunarii. Potrivit infobraila.ro, autoritațile nu s-au implicat in acțiunea celor mici, iar firma de salubrizare a refuzat sa mearga sa ridice sacii.

- Copii ucraineni au luat aceasta decizie in urma cu cateva saptamani, dupa ce, insoțiți de mamele lor, au vazut gunoaiele in momentul in care au traversat Dunarea in Insula Mare a Brailei pentru un picnic, relateaza Infobraila.ro . In urma acțiunii de sambata, cei cațiva zeci de copii refugiați din Ucraina…

- Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, s-a intalnit cu refugiati din Ucraina in orasul german Kelsterbach. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Autoritatile de la Bucuresti se pregatesc de un nou val de refugiati, in contextul in care razboiul din Ucraina se intensifica sau in cazul unui potential incident nuclear in tara vecina. The post Romania se pregateste pentru un nou val de refugiati ucraineni. Guvernul ar putea cheltui si 400 de milioane…

- Somajul german a crescut dupa ce mai multi refugiati din razboiul din Ucraina s-au alaturat fortei de munca in cea mai mare economie a Europei. Numarul somerilor a crescut cu 28.000 in august, ridicand rata somajului la 5,5%.

- Crucea Roșie Romana a deschis, in București, un magazin pentru refugiați din Ucraina, intitulat “Humanity concept store”. Crucea Roșie Romana iși extinde, astfel, activitatea pentru a raspunde nevoilor umanitare in creștere ale cetațenilor ucraineni. In spațiul inaugurat la București, civilii din Ucraina…

- Peste 700 de de cetațeni ucraineni au fost incadrați in cimpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, arata ultimele date furnizate de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței (ANOFM) de Munca. Din numarul total, majoritatea sint femei - 552, iar barbați - 161, transmite agora. Cei mai mulți…

- La Sighetu Marmației se inființeaza doua clase pentru copiii ucraineni Foto: https://www.facebook.com/crucearosieromana. Doua clase cu predare în limba ucraineana destinate copiilor refugiati din Ucraina vor functiona, din aceasta toamna, în cadrul Liceului Pedagogic "Taras…