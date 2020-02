Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea ca G20, care reuneste cei mai importanti liderii financiari ai lumii, sa ajunga la un acord, pana la sfarsitul acestui an, in ceea ce priveste impozitarea gigantilor digitali precum Google, Amazon si Facebook, arata un document citat de Reuters, scrie Mediafax.Ministrii…

- Explicația lui Cițu pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de proastă…

- Incendiile de vegetatie vor deveni mai frecvente in contextul in care schimbarile climatice incalzesc Pamantul, iar comunitatile vor trebui sa se adapteze, au avertizat experti internationali citati vineri de agentia DPA potrivit Agerpres. Incendiile de vegetatie care continua sa devasteze zone din…

- Republica Moldova a fost data exemplu de evoluție in prezentarea Rezultatelor PISA 2018 de catre Angel Gurria, Secretarul general al Organizației pentru Coooperare și Dezvoltare Economica (OECD). „Imbunatațiri remarcabile au fost mai ales in state care sunt sub media OECD, dar care iși imbunatațesc…

- Aproximativ 9,4 milioane de persoane din Sahel si din vestul Africii au nevoie de asistenta alimentara imediata, iar acest numar risca sa creasca la 14,4 milioane vara viitoare, in principal din cauza insecuritatii din regiune, transmite EFE, potrivit Agerpres. Acestea sunt principalele concluzii…

- Romania are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA. Este vorba despre acea evaluare care ne arata cat de pregatiți sunt elevii de 15 ani la capitolul matematica, științe și citire. Rezultatele la testarea PISA 2018 au fost afișate marți dimineața, pe site-ul Organizației pentru Cooperare…