Biocombustibilul, obligatoriu în România Incepand cu data de 1 iunie, benzina si motorina vandute in Romania trebuie sa contina obligatoriu biocarburanti, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate de Guvern. Actul normativ stabilește ca benzina si motorina trebuie sa contina obligatoriu minim 8% si, respectiv 6,5% biocarburanti. Romania iși respecta astfel ca stat membru al Uniunii Europene obligatia de reducere a gazelor cu efect de sera dar și ținta de folosire a minimum 10% energie din surse regenerabile pentru toate formele de transport. „Pentru respectarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, incepand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

