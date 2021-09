Stiri pe aceeasi tema

- Oricat de bine incerci sa pastrezi un secret, daca ai un fanbase mare, sigur se va afla adevarul. E și cazul lui Eminem (artistul saptamanii la Triple Play), despre care se crede ca urmeaza sa lanseze un nou album. Cel puțin așa spun fanii care au pus cap-la-cap mai multe indicii. Marshall Bruce Mathers,…

- Cu milioane de vizualizari pe TikTok si o cariera in radio, Ana Petcu a hotarat sa faca pasul cel mare si sa isi adauge in portofliu si profesia de artist. Astfel, la 20 de ani, Ana Petcu a lansat primulei single, “Mayday”, o piesa pe care a scris-o impreuna cu producatorul Marius Mirica, inspirata…

- Liviu Teodorescu a lansat ”Pe curand”, iar piesa a intrat rapid in trending pe YouTube, fiind intre primele 20 cele mai ascultate la mai puțin de 24 de ore de la premiera videoclipului.Muzica & textul sunt semnate chiar de Liviu Teodorescu. „Deja e o tradiție ca in fiecare an sa lansez #LiTeMoments.…

- Trupa Queen este marea surpriza in topul incasarilor in 2020 de pe terioriul SUA, potrivit unei analize Billboard, in timp ce BTS a intrat in liga mare, cu ajutorul vanzarilor digitale. Intr-un an cu foarte puține concerte și aproape fara turnee, cei mai mulți artiști și-au caștigat banii din vanzarile…

- Direct de pe viitorul ei album „Happier Than Ever”, Billie Eilish lanseaza „NDA”. „NDA” accentueaza o latura mai intunecata și vine insoțita de un videoclip regizat chiar de Billie Eilish. Clipul o prezinta pe Billie Eilish intr-un cadru neobișnuit, alaturi de 25 șoferi profesioniști, care conduc la…

- EC_Special, un alt fel de festival creat de organizatorii Electric Castle pentru 2021, inseamna 10 zile de rock, muzica electronica, hip hop și jazz inglobate intr-un lineup eclectic. Electric Castle 2021 se intampla sub forma EC_Special intre 6 și 15 august, in Bonțida și Cluj – Napoca. Acesta este…

- ADDA colaboreaza pentru prima data cu NOSFE și lanseaza „Lasa-ma sa mor”, un single despre iubire și durere. „Piesa asta este impletirea celor doua lumi. Radacinile și prezentul. Am combinat lautaria și trap-ul. In «Lasa-ma sa mor», este vorba despre «lautar», adica despre muzica. Muzica ne-a salvat…

- O interpreta populara a caștigat procesul intentat impotriva surorii sale. Magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au admis, in parte, acțiunea formulata de Margareta Birsan in contradictoriu cu sora sa, Maria Nalbaru. Scandal in lumea artiștilor Cunoscuta interpreta de muzica populara Margareta Birsan…